Antalya'da Rüşvet Operasyonunda 3 Adliye Personeli Tutuklandı

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Antalya'da düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden, 3'ü adliye personeli 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, para karşılığı davaların öne alındığı bilgisi üzerine, aralarında avukat, mübaşir ve icra memurlarının da bulunduğu 16 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden M.E.K, icra müdürü F.S.Ü, icra müdür yardımcısı H.K, mübaşir T.Ç, avukat A.Y. ve M.K. adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından avukat A.Y. ve M.K. serbest bırakıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen M.E.K, F.S.Ü, H.K. ve T.Ç. tutuklandı.

Diğer 10 zanlı ise emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.