Antalya'da Rüşvet Soruşturması Başladı
Antalya'da Rüşvet Soruşturması Başladı

Antalya\'da Rüşvet Soruşturması Başladı
16.03.2026 10:26
Antalya'da rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında 5'i tutuklu, 41 sanığın yargılaması başladı.

ANTALYA'da 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanıp, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu 5'i tutuklu, 41 sanığın yargılamasına başlandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025'te tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek, eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, iş insanları Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya'nın aralarında olduğu 41 sanık hakkında hazırlanan 702 sayfalık iddianamede, 'İcbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme, nüfuz ticareti, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, nitelikli dolandırıcılık ve iftira' suçlamalarına yer verildi. İddianamede, bu aşamada tespit edilen 26 eylem hakkında hukuki değerlendirme yapıldı.

YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

İddianamede Muhittin Böcek'in 'İcbar suretiyle irtikap, Haksız mal edinme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması'; eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması ve haksız mal edinme', Mustafa Gökhan Böcek'in 'Yardım eden sıfatıyla icbar suretiyle irtikap ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' ile 'Nüfuz ticareti ve yardım eden sıfatıyla haksız mal edinme' ve 'Suçu meslek edinen kişi' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Tutuksuz sanıklar Zuhal Böcek ve Zeynep Kerimoğlu hakkında ise 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' suçundan ceza istendi.

İddianamede, şüphelilerden el konulan yaklaşık 170 milyon 83 bin TL tutarındaki nakit ve mevduat ile birlikte, el koyma kararı verilen 10 daire, 5 araç, 5 iş yeri, 1 adet lüks marka saat ve 1 cep telefonunun müsaderesi istendi. El koyma kararı verilen taşınır ve taşınmazların toplam değerinin 258 milyon 600 bin TL olduğu belirtildi. 702 sayfalık iddianame, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

YARGILAMA BAŞLADI

5'i tutuklu 41 sanığın yargılaması, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Toplantı Salonu'nda başladı. Tutuklu sanıklar Muhittin Böcek, İlker Arslan, Okan Kaya, Gökhan Böcek ve Fazlı Ateş duruşma salonunda hazır bulundu. Salondaki izleyiciler, Muhittin Böcek'in salona girişi sırasında alkışlarla selam verdi. Duruşmada ilk olarak tutuklu sanıklar Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek dinlenecek.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'da Rüşvet Soruşturması Başladı - Son Dakika

Cinayet gibi kaza Dehşet anları kamerada Cinayet gibi kaza! Dehşet anları kamerada
Oğuzhan Koç Fenerbahçe’nin puan kaybı sonrası kendinden geçti Oğuzhan Koç Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası kendinden geçti
Çin’den gövde gösterisi J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti Çin'den gövde gösterisi! J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti
Eski sevgilisini komşusunda görünce rezidansı kana buladı Eski sevgilisini komşusunda görünce rezidansı kana buladı
Süleymaniye’de 3 bin çocuk aynı sofrada iftar açtı Süleymaniye'de 3 bin çocuk aynı sofrada iftar açtı
Helal olsun sana Arda Herkes onu konuşuyor Helal olsun sana Arda! Herkes onu konuşuyor

10:12
9 bin Türk’ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar
9 bin Türk'ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar
09:55
Ayşegül’ün evinde ne işi vardı Yeraltı’nın Adnan’ından açıklama var
Ayşegül'ün evinde ne işi vardı? Yeraltı'nın Adnan'ından açıklama var
09:37
Trump’ı kızdıran “savaş“ sorusu: Çok sinir bozucu bir insansın
Trump'ı kızdıran "savaş" sorusu: Çok sinir bozucu bir insansın
09:23
Muhalif vekilden Modi’yi yerin dibine sokan sözler
Muhalif vekilden Modi'yi yerin dibine sokan sözler
09:10
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyine kara harekatı başlattı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine kara harekatı başlattı
08:56
Dünya devinde kaos Yıldız isim hocasıyla tartıştı, Galatasaray taraftarı harekete geçti
Dünya devinde kaos! Yıldız isim hocasıyla tartıştı, Galatasaray taraftarı harekete geçti
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 10:26:51.
SON DAKİKA: Antalya'da Rüşvet Soruşturması Başladı - Son Dakika
