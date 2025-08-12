Antalya'da Rüşvet Soruşturmasında 17 Gözaltı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturmasının dördüncü dalgasında, aralarında kuyumcuların da olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturmasının dördüncü dalgasında, sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda, aralarında kuyumcu ve belediye personelinin de olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.