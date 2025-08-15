Antalya'da Rüşvet Soruşturmasında 8 Tutuklama - Son Dakika
Antalya'da Rüşvet Soruşturmasında 8 Tutuklama

15.08.2025 22:07
Antalya Büyükşehir Belediyesi rüşvet soruşturmasında 15 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 12 Ağustos'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 17 kişinin işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 15 zanlı adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 8'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İhale sonrası milyonluk rüşvet iddiası

12 Ağustos'ta Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alınmıştı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y'nin hak ediş ödemelerini almak üzere Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edilmişti.

Yapılan teknik incelemelere göre paraların bir döviz bürosu hesabına yatırıldığı, bir kısmının ise elden teslim edildiği, paraların döviz bürosu ile bağlantılı kuyumcular aracılığıyla altına çevrilerek kasalarda saklandığı bilgileri, soruşturma dosyasında yer almış, şüphelilerin para transferlerini döviz alım-satım ve hurda altın satışı gibi gösterdiği öne sürülmüştü.

Kuyumcu hesaplarına aktarılan paraların bir bölümünün lüks araç alımlarında kullanıldığı, araçların önce farklı isimler üzerine tescil edildiği, ödemelerin ise ruhsat sahiplerinin hesaplarından yapıldığı iddiaları da soruşturma dosyasına girmişti.

Döviz bürosu ve 2 kuyumcuya kayyum atama talebi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasında yer alan para transferlerine dair hesap hareketleri, şüphelilerin itirafları ve diğer bilgi-belgeler doğrultusunda 1 döviz bürosu ve 2 kuyumcu işletmesine kayyum atanmasını talep etmişti.

Soruşturma

???????Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Muhittin Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Soruşturmanın devamında gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin, Kent Estetiği Daire Başkanlığında müdür olarak görev yapan Tuncay Kaya "irtikap" suçundan tutuklanmış, bilgi işlem destek çalışanı Halil K, adli kontrol tedbiri ve ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı.

Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanmış, diğer şüpheliler H.A, K.A. ve B.Ç. de ertesi gün gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Zuhal Böcek tutuklanırken, diğerleri ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

