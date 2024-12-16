Antalya'da Sağanak Su Baskınlarına Neden Oldu - Son Dakika
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Antalya'da Sağanak Su Baskınlarına Neden Oldu

Antalya\'da Sağanak Su Baskınlarına Neden Oldu

Kumluca'da sağanak sonrası 400 dekar sera ve birçok ev su baskınına uğradı, tahliye çalışmaları sürüyor.

16.12.2024 12:21
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve seralarda su baskını yaşandı.

İlçede gece boyunca süren yağış, zaman etkisini artırarak sağanağa dönüştü. Sağanağın ardından Mavikent, Beykonak, Kum ve Göksu Mahallelerindeki bazı evler ile seraları su bastı.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, AA muhabirine, vatandaşların kendi imkanlarıyla sera ve evlerine giren suları tahliye etmeye çalıştığını söyledi.

Su taşkını nedeniyle zarar gören seraların bazılarının TARSİM sigortası bulunduğunu belirten Kökce, "Seraların bir kısmı ise mülkiyet sorunu nedeniyle sigortasız. Allah daha beterinden korusun, çiftçilerimize 'geçmiş olsun' diyorum. Su baskınından ilk belirlemelere göre yaklaşık 400 dekar sera ve 60 civarında seraların yakınındaki ev etkilendi." dedi.

Kaynak: AA

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