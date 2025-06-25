Antalya\'da Sağlıklı Kentleşme Protokolü

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) arasında "Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi İçin Ortak Teknik İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşma faaliyeti için gerekli olan mimarlık, şehir planlama ve mühendislik hizmetlerinin mesleki kurallara uygun olarak yerine getirilebilmesi amacıyla iki kurum arasında protokol töreni düzenlendi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, törende yaptığı konuşmada, protokolün Türkiye'de ilk defa yapıldığını belirtti.

Protokolün planlı, kurallı, kimlikli kentleşme hedefine atılmış somut bir adım olduğunu anlatan Böcek, "Kentleşme süreçlerinde bilimsel ve mühendislik verilerinin esas alınmasını, kentsel dönüşüm projelerinde teknik danışmanlık ve denetim mekanizmalarını güçlendirmeyi, deprem başta olmak üzere afetlere karşı dayanıklı, güvenli, dirençli yapıların yaygınlaştırılmasını, mühendislik hizmetlerinin kalite standartlarının yükseltilmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Böcek, protokolle çevreye duyarlı, sürdürülebilir altyapı ve üstyapı projelerinin geliştirilmesinde ortak çalışmalar yürütmeyi, mesleki eğitimler, bilinçlendirme kampanyaları ve toplumsal farkındalık çalışmaları düzenlemeyi de amaçladıklarını kaydetti.

İMO Antalya Şube Başkanı Mehmet Soner Akdoğan ise bu protokolün diğer şehirlere örnek olacağını vurgulayarak, protokolün kentsel dönüşüm süreçleri, şantiye şeflikleri, meslek içi eğitimlere kadar birçok konuyu kapsadığı bilgisini verdi.