Antalya\'da Sağlıksız Et Ürünlerine El Konuldu

Antalya'da yapılan gıda denetiminde, bir işyerinin soğuk hava deposunda son kullanma tarihi geçmiş ve sağlıksız şartlarda saklanan et ürünleri ele geçirildi.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile belediyenin zabıta ekipleri, ihbar üzerine bir işyerinde denetim yaptı.

Denetimde, iş yerinin soğuk hava deposunda son kullanma tarihi geçmiş ve sağlıksız koşullarda saklanan 25 dana kellesi ile 46 paket tavuk eti bulundu.

İnsan sağlığını tehdit eden ürünlere imha edilmek üzere el konuldu, iş yeri hakkında yasal işlem başlatıldı.