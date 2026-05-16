Antalya\'da Sahil Yoğunluğu

ANTALYA'da sıcak havanın etkisiyle Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluştu. Kentte yaşayanlar ve tatilciler, Akdeniz'in serin sularına girerek serinledi.

Kentte hava sıcaklığı 27, deniz suyu sıcaklığı 23 dereceye ulaştı. Güneşli havayı fırsat bilen kentte yaşayanlar ve turistler, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Nem oranının yüzde 87'ye kadar yükseldiği kentte, yaz sezonunu aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Sahile gelenlerden bazıları denize girerek serinlemeyi tercih ederken, bazıları güneşlendi. Özellikle su sporlarına ilgi yoğun olurken, kürek ve ayakta sörf (SUP) yapanlar renkli görüntüler oluşturdu. Bayram tatili öncesi sahildeki hareketliliğin gün boyu sürdüğü gözlendi.