Antalya\'da \'Şahinler\' Organize Suç Örgütü Çökertildi, 15 Şüpheli Gözaltına Alındı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen 'Kafes-27 Operasyonu'nda 'Şahinler' organize suç örgütünün çökertildiğini, örgüt elebaşının da aralarında bulunduğu 15 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Şahinler' adlı organize suç örgütüne yönelik Antalya merkezli 3 ilde 'Kafes-27 Operasyonu' düzenlendiğini belirtti. Buna göre; Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ulusal organize suç örgütü elebaşı Sedat Şahin'in adını kullanan Şahinler suç örgütüne yönelik operasyonda, örgüt elebaşı İlkay Yılmaz ile beraber 15 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin, Antalya Kaş'taki işletme sahiplerine 'kasten yaralama', mala zarar verme', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarıyla baskı kurarak işletmeleri ele geçirdikleri belirlendi. Eğlence mekanlarındaki müşterileri tehdit ettikleri, mekanlarda kalabalık şekilde gövde gösterisi yaparak mekanlar üzerinde hakimiyet kurdukları tespit edildi. Bölge işletmelerinden bedelsiz faydalandıkları, para isteyen iş yeri çalışanlarını darp ettikleri ve kalabalık gruplar halinde gezerek halk üzerinde baskı kurdukları saptandı.

Operasyona katılan ekipleri tebrik eden Yerlikaya, "Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz" dedi.