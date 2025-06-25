Antalya\'da Sahte Belge Operasyonu

Antalya'da sahte belge düzenleyerek 22 aracı tescil ettirdiği gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, resmi belgede sahtecilik suçlarının aydınlatılmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Düzenlenen operasyonda, bir şirket adına kayıtlı 22 aracın yasal mevzuata uygun olmadan sahte belgelerle tescil edildiği tespit edildi.

Sahte belgeleri hazırlayan 4 şüpheli gözaltına alındı, 22 araca el konuldu.