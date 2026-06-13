Antalya\'da Sahte Dövizle Alışveriş Girişimi

Antalya'nın Serik ilçesinde sahte dövizle semt pazarında alışveriş yapmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Belek Mahallesi'ndeki semt pazarı esnafı, O.S'nin (25) sahte döviz ile alışveriş yaptığını belirledi.

İhbar üzerine pazar yerine gelen polis ekiplerince zanlı gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde sahte olduğu belirlenen dövizler ile gram altın ele geçirildi.

Zanlı, ifade işlemleri için Belek Poliz Merkezi'ne götürüldü.

Esnaf Hüsnü Dariga, dövizin normalden sert olması dolayısıyla dikkatini çektiğini belirtti.

Sabahın erken saatlerinde tezgahlarını kurduklarını dile getiren Dariga, "Pazarımızda ilk defa böyle bir durumla karşılaştık. Burada herkes alın teriyle evine ekmek götürüyor. Bizim hakkımızı kimsenin yememesi lazım." dedi.