Antalya'nın Serik ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Çanakçı Mahallesi'ndeki sazlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İtfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.
Yangında 2 dönüm sazlık alan zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Sazlık Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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