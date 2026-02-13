Antalya'da Sel ve Fırtına Hasar Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Antalya'da Sel ve Fırtına Hasar Yarattı

13.02.2026 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da etkili olan sağanak, sel ve fırtına nedeniyle ölü boğa bulundu, yollar su altında kaldı.

SAHİLDE ÖLÜ BOĞA BULUNDU

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, sel ve fırtına ile beraber denize sürüklendiği değerlendirilen ölü boğa bulundu. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kıyı temizliği yapan ekiplerin bulduğu dana, vinç ile bulunduğu yerden alındı. Antalya Kundu bölgesinde ise araziler su altında kaldı.

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Döşemealtı ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hayatı durma noktasına getirdi. Yollar ve tarım alanları göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Bir ambulans suyla dolan yolda ilerleyemedi. Bazı araçlar da suyla dolu yolda kaldı.

ÇARDAKLAR DENİZE SÜRÜKLENDİ

Sağanağın etkili olduğu Alanya'da, su seviyesi yükselen Dimçayı bölgesindeki bazı piknik işletmelerinde hasar oluştu. Çayda kurulu çardaklar debinin yükselmesi sonucu akıntıya kapılarak denize kadar ulaştı. Durumu öğrenen işletme sahipleri, gece kamyonlarla sahile giderek çardak, varil ve çeşitli eşyaları tek tek toplayıp, kumsalda biriktirdi. İşletme sahipleri ve yakınları tarafından toplanan malzemeler kamyon ve kamyonetlere yüklenerek, bölgeden götürüldü.

EVLER VE ARAÇLARI SU BASTI

Alanya'da sağanağın etkisiyle Oba Çayı'nın suyu yola kadar çıktı. Kızılcaşehir Kavşağı'nda araçlar yolda kalırken, bazı araçların içine su girdi. Oba Çayı'nın taşması sonucu 2 sitenin bahçesi suyla doldu, zemin kattaki evler su altında kaldı. Binada oturanların bazıları kendi imkanları ile çıktı, suda kalan araçlar iş makinesi ile kurtarıldı. Binadan çıkamayanlar ise olup biteni balkondan izledi.

Kaynak: DHA

Hayvanlar, Fırtına, Fırtına, Antalya, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Sel ve Fırtına Hasar Yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuzey Kore lideri Kim, 13 yaşındaki kızını ’halefi’ ilan edecek Kuzey Kore lideri Kim, 13 yaşındaki kızını 'halefi' ilan edecek
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman’ın cenazesinde bir araya geldi Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman'ın cenazesinde bir araya geldi
ABD’deki okullara fotoğraf hizmeti veren şirketin Epstein ile bağlantılı olabileceği gündemde ABD'deki okullara fotoğraf hizmeti veren şirketin Epstein ile bağlantılı olabileceği gündemde
Ayaklarından vince asılıp işkence edilen zihinsel engelli Hamza yaşadığı dehşeti anlattı Ayaklarından vince asılıp işkence edilen zihinsel engelli Hamza yaşadığı dehşeti anlattı
Ramazan ayı için yeni karar Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Icardi’nin geleceği ne olacak Dursun Özbek tarih verip duyurdu Icardi'nin geleceği ne olacak? Dursun Özbek tarih verip duyurdu

12:49
A Milli Takım’ın UEFA Uluslar A Ligi’ndeki fikstürü belli oldu
A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
11:59
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu Tam 25 kişi
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi
11:54
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
11:30
Piyasalar alev alev Tarihi bir rekor daha geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
11:28
Süper Lig’in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret
Süper Lig'in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret
11:21
Evlenmeyi düşünenler dikkat Düğün salonları salı günü kapalı olacak
Evlenmeyi düşünenler dikkat! Düğün salonları salı günü kapalı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 13:23:46. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Sel ve Fırtına Hasar Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.