Antalya\'da Sıcak Hava, Plajlar Dolu

Antalya'da etkisini sürdüren sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle serinlemek isteyen turistler ile kent sakinleri, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 31 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 30 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 76'ya ulaştı.

Nem dolayısıyla hava sıcaklığının daha yüksek hissedildiği kentte, tatilciler ve Antalyalılar, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinden denize girip, serinlemeye çalıştı.

Bazıları plajlarda güneşlenmeyi tercih etti, bazıları da su sporları yaparak eğlenceli zaman geçirdi.

Tatilcilerin bir kısmı da park ve bahçelerdeki gölge alanlarda zaman geçirerek serinlemeye çalıştı.