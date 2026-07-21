Antalya'da Sıcak Hava Turistleri Bunalttı - Son Dakika
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Antalya'da Sıcak Hava Turistleri Bunalttı

Antalya\'da Sıcak Hava Turistleri Bunalttı
21.07.2026 15:25
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Antalya'daki 38°C hava sıcaklığı ve %63 nem, turistleri sahillere yönlendirdi.

Antalya'da etkisini sürdüren sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle bunalan yerli ve yabancı turistler ile kent sakinleri sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Kentte hava sıcaklığı 38, deniz suyu sıcaklığı 32 derece, nem oranı ise yüzde 63 olarak ölçüldü.

Sıcaktan bunalanlar, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girerek serinlemeyi tercih etti.

Bazı tatilciler çeşitli su sporları yaparken, bazıları şezlonglarda ve kumsalda güneşlendi. Sahilde kayalıklardan denize atlayanlar da oldu.

Varyant seyir noktasına gelenler, Akdeniz manzarasını ve sahildeki hareketliliği izledi.

Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde vakit geçirenler ile sahil şeridindeki parklarda palmiye ağaçlarının gölgesine sığınanlar da bunaltıcı sıcaktan korunmaya çalıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Sıcak Hava Turistleri Bunalttı - Son Dakika

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