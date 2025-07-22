Antalya\'da Sıcak Hava Turistleri Sahillere Çekiyor

Antalya'da sıcak hava ve yüksek nemden bunalan yerli ve yabancı turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 34, deniz suyu sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 70'e ulaştı.

Bunaltıcı havadan etkilenen tatilciler ve kent sakinleri, serinlemek için Konyaaltı Sahili'nde denize girerken, bazıları da su sporları yaptı.

Tatilcilerden bazıları güneşlenmeyi tercih ederken bazı tatilciler kayalıklardan denize atladı.

Denizde yüzen bir kişinin sıcaktan korunmak için plaj şemsiyesiyle suya girmesi ise dikkati çekti.

Öte yandan çok sayıda tatilci, Varyant bölgesinden sahili izleyip manzarada hatıra fotoğrafı çektirdi.