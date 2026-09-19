Antalya\'da sıcak havada sahiller doldu, deniz suyu 29 derece kaydedildi

Antalya'da turistler ve kent sakinleri, sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının 29 derece kaydedildiği kentte, nem oranı ise yüzde 33 olarak ölçüldü.

Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra kent sakinleri, Konyaaltı Sahili'nde denize girerek serinledi.

Bazı çocuklar Varyant Seyir Terası'nın altındaki kayalıklardan denize atladı, bazıları da çeşitli su sporlarıyla vakit geçirdi.

Sıcaktan korunmak isteyen bazı vatandaşlar da park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti.