Antalya'da Sıcaklık 40 Dereceyi Buldu - Son Dakika
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Antalya'da Sıcaklık 40 Dereceyi Buldu

Antalya\'da Sıcaklık 40 Dereceyi Buldu
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Antalya'da hava sıcaklığı 40 dereceye ulaştı, deniz suyu ise 30 dereceye çıktı.

HAVA sıcaklığının 40 dereceye yükseldiği Antalya'da nem oranı yüzde 20 ölçüldü. Sıcaktan bunalanlar sahilleri doldururken, kentte deniz suyu sıcaklığı 30 dereceyi buldu.

Antalya'da hava sıcaklığı, öğle vakti 40 dereceye ulaştı. Nem oranının yüzde 20 olduğu kentte, kuzey yönlü rüzgar nedeniyle kuru ve sıcak hava etkili oldu. Sıcaktan bunalıp, denizde serinlemek isteyenler sahilleri doldurdu. Yüzerek serinlemeye çalışanlar, su sıcaklığının 30 dereceye ulaştığı denizde kulaç attı. Sahile gelenlerden bazıları ise plaj şemsiyesi altında, şezlongda vakit geçirdi. Kentte hava sıcaklığının yarın en yüksek 41, cuma günü 39, cumartesi günü 37, pazar günü ise 34 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Sıcaklık 40 Dereceyi Buldu - Son Dakika

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