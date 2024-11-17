Antalya\'da Şiddetli Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi

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ANTALYA'da akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yol kenarlarında su birikintileri oluşurken, trafik yoğunlaştı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün, Antalya genelinde yaptığı uyarıların ardından dün akşam saatlerinde beklenen sağanak etkisini gösterdi. Sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluşurken, trafik akışında aksaklıklar yaşandı. Vatandaşlar, yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığınmak zorunda kaldı. Özellikle Konyaaltı, Muratpaşa gibi merkez ilçelerde yağış daha yoğun hissedildi. Yağışın, bugün de devam etmesi bekleniyor.

Haber-Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,