SERBEST BIRAKILDILAR
Antalya'nın Serik ilçesinde maske takıp motosiklet üzerinde silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla çevredekilere korku dolu anlar yaşatan 4 şüpheli, savcılıkta verdikleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Diğer yandan şüphelilerin, maske ve oyuncakları ilçe merkezindeki bir oyuncakçıdan 400 lira karşılığında satın aldığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Silah Sesi Çıkaran 4 Şüpheli Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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