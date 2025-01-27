Antalya'da Silah Sesi Çıkaran 4 Şüpheli Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Antalya'da Silah Sesi Çıkaran 4 Şüpheli Serbest Bırakıldı

Antalya\'da Silah Sesi Çıkaran 4 Şüpheli Serbest Bırakıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde maskeli 4 kişi, motosiklet üzerinde silah sesi çıkararak çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Savcılık ifadelerinin ardından serbest kalmaları dikkat çekti.

27.01.2025 14:10  Güncelleme: 14:31
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SERBEST BIRAKILDILAR

Antalya'nın Serik ilçesinde maske takıp motosiklet üzerinde silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla çevredekilere korku dolu anlar yaşatan 4 şüpheli, savcılıkta verdikleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Diğer yandan şüphelilerin, maske ve oyuncakları ilçe merkezindeki bir oyuncakçıdan 400 lira karşılığında satın aldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Silah Sesi Çıkaran 4 Şüpheli Serbest Bırakıldı - Son Dakika

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