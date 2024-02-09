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Antalya'da silahla başından vurarak arkadaşının ölümüne neden olan sanık 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, arkadaşı Azad Altay'ı (19) evde tabancayla oynarken silahın ateş almasıyla alnından vurduğu öne sürülen tutuklu sanık O.E.T. (19), cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müşteki ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Son sözü sorulan sanık, yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu ifade ederek, "Pişmanım. Böyle olmasını istemezdim. Azad Altay'ın ailesinden özür diliyorum. Kasten hareket etmedim. Öğrenciyim. Okul hayatıma devam etmek istiyorum. Tahliyemi talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti sanığı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın olayı olası kast ile işlediği belirtilerek ceza önce 20 yıla, iyi hal indirimiyle de 16 yıl 8 aya düşürüldü.

Olay

??????? Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde 12 Şubat 2023'te, O.E.T. evde tabancayla oynarken silahın ateş almasıyla arkadaşı Azad Altay'ı alnından vurmuştu. Azad Altay, kaldırıldığı hastanede bir gün sonra hayatını kaybetmişti.

Olay sonrası tutuklanan O.E.T. için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talep edilmişti.