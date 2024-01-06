Antalya\'da Soğuk Uyarısına Rağmen Yazdan Kalma Günler Yaşanıyor

O nasıl bakış öyle sayın bakan!

Meteoroloji'nin hafta içi için soğuk, yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulunduğu Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 20 dereceyi bulduğu kentte güneşli havayı fırsat bilenler denize girip, sahilde güneşlendi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 20 dereceye ulaştığı kentte güneşli havayı fırsat bilenler soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Sahile gelenlerin bazıları sıcaklığı 20 derece olan denize girerken, kimileri ise sahilde güneşin tadını çıkarttı. Bazı kişiler sahil bandında yürüyüş yaparken, kimileri ise spor yaptı. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü ise yaptığı uyarıyla kentte yarından itibaren hava sıcaklıklarının düşerek mevsim normalleri altına ineceğini, hafta içinde ise yağış ve kuvvetli rüzgarın etkili olacağını duyurdu.