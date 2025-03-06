Antalya'da Sokakta Düğün ve Etkinlikler Yasaklandı

(ANTALYA) - Antalya Valisi Hulusi Şahin, sokakta düğün, nişan, kına, mevlit, asker uğurlamasının yıl boyunca yasaklandığını duyurdu.

Açık alanlarda yapılan bu tür etkinlikler ulaşımın genel olarak aksamasına neden olmakla birlikte ambulans, itfaiye ve güvenlik ekiplerinin intikallerini de engellemektedir. Ayrıca gürültü nedeniyle vatandaşlarımızın mağduriyet yaşadığı da bilinmektedir. Valiliğimiz tarafından alınan karar ile yapılacak olan bahse konu etkinliklerin düğün salonları ya da belediye başkanlığınca gösterilecek yerlerde yapılması; cadde, sokak, park ve diğer kamusal alanlarda yapılmaması kararlaştırılmıştır. Vatandaşa ayrılmış sokak ve park gibi yerlerde bu tür eğlencelere müsaade etmeyeceğiz."