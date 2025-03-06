Antalya'da Sokakta Düğün ve Etkinlikler Yasaklandı

(ANTALYA) - Antalya Valisi Hulusi Şahin, sokakta düğün, nişan, kına, mevlit, asker uğurlamasının yıl boyunca yasaklandığını duyurdu.
"Antalya'nın Huzuru Güvenlik
ve Asayiş
Bilgilendirme Toplantısı", Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Şahin, düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte artan sokak düğünleriyle ilgili yeni kararlar alındığını duyurdu.
Şahin, açık alanlarda yapılan düğün, nişan, kına gecesi, asker uğurlaması ve benzeri organizasyonların trafik
akışını bozduğunu, acil durum ekiplerinin geçişini engellediğini ve gürültü kirliliğine yol açtığını belirterek bu tür etkinliklerin yalnızca düğün salonları veya belediyelerin belirlediği alanlarda yapılmasına karar verildiğini açıkladı. Şahin'in açıklaması şöyle:
"Düğün mevsimi yaklaşmasıyla birlikte tüm Türkiye
'de olduğu gibi Antalya'da da maalesef yollar kapatılarak ve büyük ses düzenekleri kurularak insanlara rahatsızlık veren birtakım eğlenceler yapılıyor. Alınan karar doğrultusunda cadde, sokak, park ve diğer kamusal alanlarda düğün, nişan, kına gecesi, asker uğurlaması, mevlit merasimi, sabit araç üzerinde veya stant kurmak suretiyle ses yayını yapılması ve benzeri etkinliklere izin verilmeyecek. Bu karara uymayanlar hakkında, fiilleri suç oluşturuyorsa, ilgili konularına göre Türk Ceza Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu ve İl İdaresi Kanunu doğrultusunda gerekli işlemler yapılacaktır.
Açık alanlarda yapılan bu tür etkinlikler ulaşımın genel olarak aksamasına neden olmakla birlikte ambulans, itfaiye ve güvenlik ekiplerinin intikallerini de engellemektedir. Ayrıca gürültü nedeniyle vatandaşlarımızın mağduriyet yaşadığı da bilinmektedir. Valiliğimiz tarafından alınan karar ile yapılacak olan bahse konu etkinliklerin düğün salonları ya da belediye başkanlığınca gösterilecek yerlerde yapılması; cadde, sokak, park ve diğer kamusal alanlarda yapılmaması kararlaştırılmıştır. Vatandaşa ayrılmış sokak ve park gibi yerlerde bu tür eğlencelere müsaade etmeyeceğiz."
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