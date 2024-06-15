Antalya'da STK'lar için Proje Döngüsü Eğitim Programı başladı - Son Dakika
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Antalya'da STK'lar için Proje Döngüsü Eğitim Programı başladı

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde (ASSİM), 'Proje Döngüsü Eğitim Programı'nın ilk aşaması gerçekleştirildi. Eğitime 83 sivil toplum kuruluşunun (STK) temsilcileri katıldı.

15.06.2024 10:22
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(ANTALYA)- Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde (ASSİM), 'Proje Döngüsü Eğitim Programı'nın ilk aşaması gerçekleştirildi. Eğitime 83 sivil toplum kuruluşunun (STK) temsilcileri katıldı.

Muratpaşa Belediyesi ve Antalya Valiliği iş birliğiyle hazırlanan 'Proje Döngüsü Eğitim Programı', ASSİM'de başladı. 35 saatlik eğitim programının ilk aşaması 2 saatlik 'Proje Odaklı Çalışma Kültürü' eğitimi oldu. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı eğitimi Antalya Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü Araştırmacısı Hakan Çelik verdi. Eğitimde "proje" kavramının önemi ve proje odaklı çalışma kültürü konularında farkındalık kazandırmaya yönelik temel konulara yer verildi.

Programın diğer aşamaları, 8 saat teori eğitimi, 25 saat uygulama eğitimi olmak üzere ASSİM'de devam edecek. Eğitimde proje odaklı çalışma kültürünün yerleşik kültüre dönüşmesi konusunda farkındalığın artması, planlama ve uygulama kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

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