Antalya'da su alan halk otobüsünün işletmecisine bakım eksiği nedeniyle ceza verildi - Son Dakika
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Antalya'da su alan halk otobüsünün işletmecisine bakım eksiği nedeniyle ceza verildi

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Antalya\'da su alan halk otobüsünün işletmecisine bakım eksiği nedeniyle ceza verildi
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Antalya'da dün etkili olan sağanakta içine su sızdığı şikayet edilen özel halk otobüsünde yapılan incelemede cam filtreleri ve tavan izolasyonundaki yıpranma tespit edildi. Gerekli bakımı zamanında yapmayan işletmeciye cezai işlem uygulandı.

Antalya'da sağanak sırasında içine yağmur suyu sızdığı belirlenen özel halk otobüsünün işletmecisine cezai işlem uygulandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün kent genelinde etkili olan sağanak sırasında, belediye denetiminde toplu taşıma hizmeti veren bir özel halk otobüsünün içine su sızdığı yönünde vatandaşlardan şikayet geldi.

İhbar üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ ekipleri, araçta inceleme yaptı. Otobüsün cam filtrelerindeki deformasyon ve tavan birleşim noktalarındaki silikon izolasyon malzemesinin yıpranması nedeniyle su aldığı belirlendi.

Ulaşım AŞ Operasyon Birimler Sorumlusu Ramazan Delioğlu, vatandaşlardan gelen şikayetin ardından gerekli müdahalenin yapıldığını belirtti.

Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde yağış meydana geldiğini ifade eden Delioğlu, "Otobüs teknik aksaklıklarının giderilmesi ve su alma sorununun kalıcı olarak çözülmesi amacıyla yetkili servise yönlendirildi. Kent içi toplu taşıma araçları düzenli olarak denetleniyor. Yağışlı havalarda vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Delioğlu, gerekli bakım tedbirlerini zamanında almayan araç işletmecisine mevzuat kapsamında cezai işlem uygulandığını bildirdi.

Kaynak: AA
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