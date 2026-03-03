Antalya'da Suç Örgütüne Operasyon - Son Dakika
Antalya'da Suç Örgütüne Operasyon

03.03.2026 11:32
25 şüpheli gözaltına alındı, tefecilik ve yağmaya yönelik suçlamalarla işlem başlatıldı.

Antalya merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte, "Tefecilik, yağmaya teşebbüs ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını işlediği tespit edilen suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.

Antalya, Ankara ve Şanlıurfa'da belirlenen 22 adrese düzenlenen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin turizm bölgelerinde yaşayan ve ekonomik anlamda paraya ihtiyacı olan vatandaş ve esnafa faizli para vererek mağdur ettikleri iddia edildi.

Zanlılar, ifade işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA

Operasyon, Güvenlik, Antalya, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

SON DAKİKA: Antalya'da Suç Örgütüne Operasyon
