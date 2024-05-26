Antalya\'da sulama kanalına düşen otomobilde kaybolan çocuğun cesedi bulundu

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Antalya'nın Aksu ilçesinde, içinde 8 kişinin bulunduğu otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu kaybolan 9 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.

Yunus Berho'nun kullandığı 15 MA 0595 plakalı otomobilin, Gökdere Mahallesi'nde yaklaşık 2 metre yükseklikteki köprüden sulama kanalına düşmesi sonucu kaybolan 9 yaşındaki Rihan Berho'nun bulunması için çalışma yapıldı.

Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerinin de katıldığı çalışmada çocuğun cesedi kaybolduğu yerden 4,5 kilometre uzaklıkta bulundu.

Ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Suriye uyruklu Yunus Berho'nun kullandığı otomobil, dün Gökdere Mahallesi'nde sulama kanalına düşmüştü. Sürücü ile Mahmut Hamdi (4), Bera Hamdi (2), Büşra Rıman (26), Omar Hamdi (1,5) ve Abdullah Berho (1,5) sudan çıkarılarak, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Suda kaybolan Rihan Berho ile 25 yaşındaki İbtisem Berho için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. İbtisem Berho'nun cesedi, düştüğü yerden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunmuştu.

Hastanede tedaviye alınan yaralılardan 1,5 yaşındaki Omar Hamdi de müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.