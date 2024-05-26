Antalya'da sulama kanalına düşen otomobilde kaybolan çocuğun cesedi bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da sulama kanalına düşen otomobilde kaybolan çocuğun cesedi bulundu

Antalya\'da sulama kanalına düşen otomobilde kaybolan çocuğun cesedi bulundu

Antalya'nın Aksu ilçesinde, içinde 8 kişinin bulunduğu otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu kaybolan 9 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu. Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerinin de katıldığı çalışmada çocuğun cesedi kaybolduğu yerden 4,5 kilometre uzaklıkta bulundu. Ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

26.05.2024 20:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Aksu ilçesinde, içinde 8 kişinin bulunduğu otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu kaybolan 9 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.

Yunus Berho'nun kullandığı 15 MA 0595 plakalı otomobilin, Gökdere Mahallesi'nde yaklaşık 2 metre yükseklikteki köprüden sulama kanalına düşmesi sonucu kaybolan 9 yaşındaki Rihan Berho'nun bulunması için çalışma yapıldı.

Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerinin de katıldığı çalışmada çocuğun cesedi kaybolduğu yerden 4,5 kilometre uzaklıkta bulundu.

Ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Suriye uyruklu Yunus Berho'nun kullandığı otomobil, dün Gökdere Mahallesi'nde sulama kanalına düşmüştü. Sürücü ile Mahmut Hamdi (4), Bera Hamdi (2), Büşra Rıman (26), Omar Hamdi (1,5) ve Abdullah Berho (1,5) sudan çıkarılarak, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Suda kaybolan Rihan Berho ile 25 yaşındaki İbtisem Berho için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. İbtisem Berho'nun cesedi, düştüğü yerden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunmuştu.

Hastanede tedaviye alınan yaralılardan 1,5 yaşındaki Omar Hamdi de müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

Antalya Adli Tıp Kurumu, Jandarma, İtfaiye, Antalya, Otopsi, AFAD, Acil Durum, Suç, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da sulama kanalına düşen otomobilde kaybolan çocuğun cesedi bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:53 Canlı anlatım Kadıköy’de gol yağmuru var Canlı anlatım! Kadıköy'de gol yağmuru var
17:48 Canlı anlatım Şampiyonluk maçında ikinci yarı başladı Canlı anlatım! Şampiyonluk maçında ikinci yarı başladı
17:18 İsrail basını yazdı: Rusya’dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde İsrail basını yazdı: Rusya'dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde
15:15 Özgür Özel’den Erdoğan ve Bahçeli’ye 15 maddeli emekli çağrısı Özgür Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'ye 15 maddeli emekli çağrısı
13:57 33 hasta fenalaşmıştı Diyaliz merkezinde bir gün önce özel şirket bakım çalışması yapmış 33 hasta fenalaşmıştı! Diyaliz merkezinde bir gün önce özel şirket bakım çalışması yapmış
18:40 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İstanbulspor maçı öncesi takımı ziyaret etti Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İstanbulspor maçı öncesi takımı ziyaret etti
17:20 Galatasaray’da sakatlanan Nelsson, Konyaspor maçında oynayamayacak Galatasaray'da sakatlanan Nelsson, Konyaspor maçında oynayamayacak
17:09 Katar Hava Yolları’na ait uçak türbülansa girdi: 12 kişi yaralandı Katar Hava Yolları'na ait uçak türbülansa girdi: 12 kişi yaralandı
17:01 Filenin Sultanları THY’ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi Filenin Sultanları THY'ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi
15:47 Suudi Arabistan ekibi Jose Mourinho’yu bitirdi bile Suudi Arabistan ekibi Jose Mourinho'yu bitirdi bile
15:41 Hamas, İsrail’in saldırılarına karşılık olarak Tel Aviv’i füzelerle vurdu Hamas, İsrail'in saldırılarına karşılık olarak Tel Aviv'i füzelerle vurdu
15:02 İran’da eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan Cumhurbaşkanlığına aday oldu İran'da eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan Cumhurbaşkanlığına aday oldu
15:01 Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemede uyutma nasıl olacak AK Parti’den açıklama var Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemede uyutma nasıl olacak? AK Parti'den açıklama var
14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’yi na zaman ziyaret edecek AK Partili isim canlı yayında tarih verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi na zaman ziyaret edecek? AK Partili isim canlı yayında tarih verdi
14:05 G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı! Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2024 20:14:42. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da sulama kanalına düşen otomobilde kaybolan çocuğun cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement