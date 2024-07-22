Antalya'da Sürücü Adaylarına Eğitim Verildi - Son Dakika
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Antalya'da Sürücü Adaylarına Eğitim Verildi

Antalya'nın Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Arslanbucak Mahallesi'nde sürücü belgesi almak için kursa katılanlarla bir araya gelerek eğitim verdi. Eğitimde genel trafik kuralları, emniyet kemeri ve kask takmanın önemi, cep telefonu kullanmama, hız kuralları ve maddi hasarlı kazalarda yapılması gerekenler üzerine bilgilendirme yapıldı.

22.07.2024 17:35
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Antalya'da, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince, sürücü adaylarına eğitim verildi.

Ekipler, "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Yüzümüz Hep Gülsün Projesi" kapsamında Arslanbucak Mahallesi'nde sürücü belgesi almak için kursa katılanlarla bir araya geldi.

Jandarma ekipleri, genel trafik kuralları, emniyet kemeri ve kask takmanın önemi, hareket halinde cep telefonu kullanmamak, hız kuralları ve maddi hasarlı kazalarda yapılması gerekenler üzerine eğitim verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Sürücü Adaylarına Eğitim Verildi - Son Dakika

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