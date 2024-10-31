Antalya'da Tadilatta Yangın Çıktı - Son Dakika
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Antalya'da Tadilatta Yangın Çıktı

Antalya\'da Tadilatta Yangın Çıktı

Boş dairede çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü; maddi hasar meydana geldi.

31.10.2024 09:55
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ANTALYA'da tadilat halindeki dairede sebebi bilinmeyen yangın çıktı. Boş dairede başlayan yangın, kısa sürede söndürülürken ikamette maddi hasar meydana geldi.

Yangın, dün saat 20.30 sıralarında Meydankavağı Mahallesi Burhanettin Onat Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 3'üncü katında çıktı. Tadilat halinde olan 3'üncü kattaki daireden duman çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangında ikamette maddi hasar meydana geldi. Tadilat halideki daireye ev sahiplerinin taşınacağı öğrenildi. Yangının tadilat malzemelerinden kaynaklı çıktığı üzerinde duruluyor.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: DHA

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