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Antalya'da tarım arazisi yandı, 3 sera zarar gördü

Söndürülen yangında toplamda 6 dönüm alan zarar gördü

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarım ve hazine arazisinde çıkan yangında içerisinde 3 seranın da bulunduğu 6 dönüm alan zarar gördü.

Şişeler ve Evren Yavşı Mahalleleri sınırında Şişeler Mahallesine bağlı Bük Mevkiinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yaylan yangın ormana ulaşmadan söndürüldü. Tarım ve hazine arazisinde çıkan yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahalede bulunurken, Manavgat Belediyesine ait su tankerleri itfaiye ekiplerine su takviyesinde bulundu. Boğaz mevkiinde konuşlanan yangın söndürme helikopteri de rüzgarda soğutma çalışması yapan ekiplere yaptığı sorti ile destek verdi.

Yol kenarına atılan sigaradan çıkmış olabileceği belirtilen yangında yangın bölgesinde çok sayıda sera bulunması nedeniyle yangın söndürme ekipleri bir taraftan yangını kontrol altına almaya çalışırken bir taraftan da alevlerin seralara ulaşmaması için çaba harcadı. Yangında içerisinde 3 sebze serası, çok sayıda zeytin ve nar ağacının da bulunduğu 6 dönüm alan zarar gördü.