Antalya'da Tarımsal Üretimi Artıracak Yeni Tarım Kampüsü Kuruluyor

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi arttıracak projelere bir yenisini daha ekliyor. Döşemealtı Yağca Mahallesi'nde 8 dönümlük arazi üzerine fide, fidan üretim ve ARGE tesisi kuruluyor. Çalışmaların son aşamaya geldiği tesiste çiftçilere hibe edilen birçok fide ve ağaç fidanın üretimi yapılarak tasarruf edilecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 'yerelden kalkınma' hamlesiyle başlatılan tarımsal destek projelerine bir yenisi daha ekleniyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, tarımsal üreticiye fide ve fidan desteği sağlamak amacıyla Döşemealtı Yağca Mahallesi'nde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait 8 dönümlük arazi üzerine Tarım Kampüsü kuruyor. Büyükşehir Belediyesi'nin kendi imkanlarıyla üretim sağlayacağı tesiste çiftçilere fide ve fidan desteğinin yanında üretim ve ARGE eğitimleri verilecek. Peyzaj ve süs bitkilerinin de üretileceği tesiste aromatik bitki fidesi üretimi de yapılacak. Yeni tesis ile satın alım yapılarak çiftçilere hibe edilen birçok fide ve ağaç fidanın üretimi yapılarak tasarruf edilecek.

"Desteklerimizi ve üretimimizi arttırmak için üretim alanlarımızı genişletiyoruz"

Tarım Kampüsü hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürü Saadet Tuğrul Ay, "Desteklerimizi ve üretimimizi arttırmak için üretim alanlarımızı genişletiyoruz. Seralarımızın ve eğitim sınıflarımızın inşaatı tamamlanıyor çevre düzenleme ve alt yapı çalışmalarının ardından tesisimizi kısa bir süre içerisinde faaliyete geçireceğiz. Son derece modern seralar kuruyoruz. Bu tesis de üretim yapamadığımız, satın aldığımız birçok fide ve fidanların üretimini gerçekleştirebileceğiz. Bu tesisimiz aynı zamanda bizim için büyük bir ARGE alanı olacak. Çiftçilerimizle buluşacağımız, eğitimler vereceğimiz ve çeşitli üretim kurslarımızın olacağı kapsamlı bir tesis kuruyoruz. Burada danışmanlık hizmetleri ile yeni üreticilerimizi de destekleyeceğiz" diye konuştu.

"Satın alma ve hibe maliyetlerimizi minimum seviyelere indireceğiz"

Büyükşehir Belediyesi'nin fide ve fidan destekleri hakkında da bilgi veren Tuğrul, " 2019 ile 2024 yılları arasında çiftçilerimize 641 bin 720 adet çeşitli ağaç fidanı ve 1 milyon 835 bin 65 adet fide desteğinde bulunduk. Kendi imkanlarımızla 30 bin adet keçiboynuzu ve 800 bin adet tıbbi ve aromatik bitki fidesi ürettik. Bu üretimler sayesinde kurumumuza 12 milyon TL'lik bir tasarruf sağladık. Üretim çeşitliliğimizi ve sayımızı yeni tesisimiz ile arttırarak belediye bütçemize katkı sunacak, tasarruflarımızı daha çok arttıracağız. Satın alma ve hibe maliyetlerimizi minimum seviyelere indireceğiz" dedi.