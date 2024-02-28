Antalya'da tarımsal üretimin planlanması için istişare toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Antalya'da tarımsal üretimin planlanması için istişare toplantısı düzenlendi

Antalya\'da tarımsal üretimin planlanması için istişare toplantısı düzenlendi

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, tarımsal üretimin planlanması ve sözleşmeli üretim konularında fikir alışverişi yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı temsilcileri de toplantıya katıldı.

28.02.2024 09:27  Güncelleme: 09:31
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Antalya'da tarımsal üretimin planlanmasına ilişkin istişare toplantısı düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tarımsal üretimin planlanması çalışmaları kapsamındaki program Expo Antalya'da gerçekleştirildi.

Toplantıda tarımsal üretim planlama ve sözleşmeli üretimle ilgili fikir alışverişi ve değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıya, Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanı Mustafa Alpaslan, Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ergin Toprak, Tarım ve Orman İl Müdürü Fırat Erkal, il ve ilçe müdür yardımcıları ile bakanlık temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Antalya'da tarımsal üretimin planlanması için istişare toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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