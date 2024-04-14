Antalya\'da teleferik kazasında 5 kişi tutuklandı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazasında ihmali olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'inin tutuklandığını, 8'i hakkında adlı kontrol kararı verildiğini ve 1'nin de serbest bırakıldığını açıkladı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi de yaralanmıştı.

Kazanın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan adli soruşturma kapsamında; 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda, 2 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, 2 makine uzmanı ve 1 elektrik uzmanından oluşan bilirkişi heyeti tarafından detaylı olay yeri inceleme ve keşif çalışması yapıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından yaptığı açıklamayla, soruşturma kapsamında uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan ön rapor, müşteki ifadeleri ve beyanları ile şüpheli savunmaları birlikte değerlendirildiğini ve bu değerledirmeler sonucu gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'ini tutuklandığını duyurdu. Bakan, 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini ve 1 kişinin de serbest bırakıldığını, adli soruşturmanın devam ettiğini aktardı.