Antalya'da Tilkiyle Dostluk

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan Mustafa Uysal, bahçesindeki tavuklara dokunmaması için her gün yemek verdiği tilkiyle dost oldu.

Çile Mahallesi Adanda mevkisinde, bahçesinde tilkinin dolaştığını gören Uysal, bir süre tilkiyi gözlemledi. Hayvanın aç olduğunu anlayan ve bahçedeki tavukları için endişelenen Uysal, tilki için yemek hazırladı.

Bir yandan tilkiye yemeği vermeye çalışan bir yandan da tilki ile sohbetini cep telefonu kamerasıyla çeken Uysal, tavuklarına dokunmaması konusunda uyarıda bulundu.

Uysal, ilgi çeken tilki ile sohbetini de sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerde, Uysal'ın tilkiye, "Sen nereden geldin buraya? Gel bakalım sen benim yanıma. Tavuklara gitmek yok. Gel aslanım, sana ekmek vereceğim. Aslan parçası, ekmeği al ye. Tavukları yemek yok. Bundan sonra tavuklara dokunmayacaksın. Yemeğin hazır. Tavukları yersen aramız açılır. Ben bundan sonra sana her geldiğinde kasaptan etini hazır edeceğim." ifadeleri yer aldı.

Uysal'dan ekmeği alan tilki, bahçeden uzaklaştı.

"Birbirimize alıştık, beraber geçiniyoruz"

İlçede müteahhitlik yapan Uysal, AA muhabirine, tilkiyle dost olduklarını söyledi.

Tilkinin her gün bahçeye gelip, kendisi için hazırlanan yemeği yedikten sonra uzaklaştığını anlatan Uysal, ??????? "Yabani bir hayvan olduğu için güvenini kazanmak kolay olmadı. Uzun zaman sonra bizden zarar gelmeyeceğini anladı. Sık sık bahçemize gelir. 15 metre ileride bir kayanın altında yaşıyor. Komşu sayılırız. Kimsenin kimseye zararı yok. Birbirimize alıştık, beraber geçiniyoruz." diye konuştu.