Antalya'da tır ağaçlara ve lojmanın deposuna çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da tır ağaçlara ve lojmanın deposuna çarptı, sürücü yaralandı

Antalya\'da tır ağaçlara ve lojmanın deposuna çarptı, sürücü yaralandı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, sürücüsü belirlenemeyen bir tır, yol kenarındaki ağaçlara ve bir lojmanın deposuna çarptı. Kazada tır sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Ağaçlar hasar görürken, depo kullanılamaz hale geldi. Kazayı gören bir tanık, büyük bir gürültüyle panik yaşadıklarını ve tırın depoya çarptığını söyledi.

09.06.2024 15:35
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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yoldan çıkarak önce ağaçlara ardından lojmanın deposuna çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 03 AEK 615 plakalı tır, Yeşilbayır Mahallesi Antalya Bulvarı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıktı. Araç önce yol kenarındaki çam ağaçlarına ardından da Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsüne ait lojmanın deposuna çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tırda sıkışan sürücü, itfaiye ekibinin çalışmasıyla çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Tırın çarpığı bazı ağaçlar hasar gördü, yıkılan depo kullanılamaz hale geldi.

Nevzat Timurlek, gazetecilere, kaza sırasında annesiyle evde oturduğunu ve bir anda büyük bir gürültü duyduklarını söyledi.

Panikle dışarı çıktıklarında tırın depoya çarptığını gördüklerini belirten Timurlek, "Annemle çok korktuk, birbirimize sarılarak sakinleşmeye çalıştık." dedi.

Kaynak: AA

Döşemealtı, Antalya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da tır ağaçlara ve lojmanın deposuna çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika

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