Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
A.K. idaresindeki 07 AZH 25 plakalı hafif ticari araç, Kızıltoprak Mahallesi Aspendos Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Emirhan Soytürk'e (13) çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından çocuğun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Trafik Kazası: 13 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?