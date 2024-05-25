Antalya'nın Serik ilçesinde tur minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Muhammet Furkan Kaya'nın kullandığı 06 DOB 314 plakalı tur minibüsü ile Turgay Yıldız idaresindeki 07 ESV 61 plakalı otomobil, Belek'te BETUYAB mevkisinde çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Yıldız ile araçta bulunan 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolu, kısa bir süre trafiğe kapalı kaldı.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da tur minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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