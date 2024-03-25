Antalya\'da turistik noktalardaki rögarlar renkli motiflere boyandı

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Antalya'da özellikle turistik noktalardaki rögarlar renkli motiflere boyandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğünün (ASAT) rögar kapakları için çalışma yapıldı. Özellikle turistik noktalardaki rögar kapaklarına eğlenceli desenler çizildi.

Rögar kapaklarını grafiti sanatıyla hem estetik hem de modern bir görünüme kavuşturmayı hedefleyen ekipler, Kaleiçi Kral Yolu, Atatürk Caddesi ve Karaalioğlu Parkı'nda çalışma yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı İsmail Oskay, yaptığı açıklamada, kentin estetiğine, dokusuna ve güzelliğine değer katacak uygulamalar yaptıklarını belirtti.

ASAT döküm kapaklarını da kentimizin renkliliğine ve canlılığına uygun grafiti sanatıyla estetik görünüme kavuşturduklarını anlatan Oskay, "Sokak ve caddeler renklendi. Çalışma çevre esnafımız başta olmak üzere yerli ve yabancı tüm vatandaşların

ilgisini çekti. Kentimizin farklı noktalarında da bu uygulamayı sürdüreceğiz." dedi.