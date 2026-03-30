Antalya\'da Uçak Sökülüyor

30.03.2026 12:31
Azimuth Airlines'a ait uçağın söküm işlemlerine başlandı, 95 yolcu 23 saniyede kurtarıldı.

ANTALYA'da 2 yıl önce inişi sırasında sol motoru alev alan ve Hava Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekibinin 23 saniyede müdahale edip, 2 dakikada 95 kişiyi kurtardığı Rus havayolu firması Azimuth Airlines'a ait SU95 tipi uçağın söküm işlemlerine başlandı. Bu olaydan 1 ay önce de acil iniş yaptığı ortaya çıkan uçak parçalara ayrıldıktan sonra Rusya'ya götürülecek.

24 Kasım 2024 günü Rusya'nın Sochi Havalimanı'ndan kalkan Azimuth Airlines firmasına ait Sukhoi Superjet 100-95LR (SU95) tipi ve RA89085 tescilli uçak, saat 21.34'te Antalya Havalimanı'nda inişi sırasında kuleye acil durum deklare etti ve sol motorunda yangın çıktı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Antalya Havalimanı Başmüdürlüğü'ne bağlı Hava Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekipleri, yangına müdahale etti ve 89 yolcu ve 6 mürettebat uçaktan tahliye edildi.

19 KİŞİLİK EKİBE TEŞEKKÜR ÇİÇEĞİ

Olay gecesi 23 saniyede müdahaleyi gerçekleştiren ve 2 dakikada uçaktaki tüm yolcu ve mürettebatın tahliyesini sağlayan 19 kişilik ARFF ekibi, Antalya Havalimanı Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu ve DHMİ Antalya Başmüdürü Durdali Şavkar'ın katıldığı törenle çiçekle ödüllendirildi.

SÖKÜM İŞLEMLERİ BAŞLADI

Antalya Havalimanı'nda bekletilen uçağın Rusya'ya götürülmesi için söküm işlemlerine de başlandı. Yaklaşık 1 ay sürmesi beklenen söküm işlemlerinin ardından uçağın Rusya'ya götürüleceği ve parçalarının değerlendirileceği ifade edildi.

AYNI UÇAKTAN İKİNCİ ACİL İNİŞ

Azimuth Airlines'a ait SU95 tipi uçağın, bu olaydan 1 ay önce başka bir iniş sırasında kaza kırıma uğradığı ortaya çıkmıştı. 16 Ekim 2024 Çarşamba günü 102 yolcusuyla Mineralnye Vody'den kalkan ve Ivanovo'ya giden uçağın mürettebatı, saat 16.05'te 10 kilometre yükseklikte, yerdeki sevk görevlilerine, birinci hidrolik sistemde düşük sıvı seviyesi olduğunu bildirdi ve en yakın Vnukovo Havalimanı'na acil iniş izni istedi. İnişi sırasında altından kıvılcımlar çıkan uçakta yapılan incelemede; hidrolik sıvı sızıntısı ve aşınmış bir delik şeklinde iniş takımı kapısında hasar belirlendi. 102 yolcu ve 6 mürettebat, bu kazadan da yara almadan tahliye edildi.

Kaynak: DHA

Advertisement
