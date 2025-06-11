Antalya'da Ücretsiz Yaz Kursları İçin Kayıtlar Başladı

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür ve Bilgi Eğitim Merkezi (ATABEM) yaz dönemi kurs kayıtları başladı. Öğrenciler, 15 Haziran 2025 tarihine kadar istedikleri kurslara çevrim içi kayıt yaptırabilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü'ne bağlı ATABEM'de ücretsiz yaz kursları bu yıl da öğrencilerin buluşma adresi olacak.

Kurslar, 7 Temmuz'da başlıyor

3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri, yoğun geçen okul döneminin ardından yaz kursları ile ATABEM'de hem eğlenmenin hem de öğrenmenin keyfini çıkaracak. Akademik, kültürel ve sanatsal alanlardan oluşan ücretsiz yaz kursları, 7 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.

Bilgisayar kullanımı, Türkçe, matematik, fen bilimleri ve İngilizce, gitar, halk oyunları, piyano, satranç, drama, modern dans ve zeka oyunları (mangala) gibi branşlarda öğrenciler ATABEM'de eğitim alacak.

Kurslar için 'atabem.antalya.bel.tr' adresinden kayıt yaptırılabilecek.