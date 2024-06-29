Antalya'da Uluslararası Dans Festivali Renkli Gösterilere Sahne Oldu - Son Dakika
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Antalya'da Uluslararası Dans Festivali Renkli Gösterilere Sahne Oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Olbia Kent Meydanı'nda düzenlenen Uluslararası Antalya Dans Festivali'nde 6 ülkeden 200 dansçı renkli kostümleri ve halk dansları performanslarıyla unutulmaz bir gösteri sundu. Festivalde Türk bayraklarıyla İzmir Marşı da seslendirildi.

29.06.2024 11:33  Güncelleme: 13:55
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Olbia Kent Meydanı'nda Uluslararası Antalya Dans Festivali düzenledi. Festivale katılan 6 ülkeden 200 dansçı renkli kostümleri ve halk dansları performanslarıyla unutulmaz bir gösteri sundu.

Büyükşehir Belediyesi ve Fomged Youth Club iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Antalya Dans Festivali, Konyaaltı Olbia Kent Meydanı'nda  gerçekleştirildi. Festivale, Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Halk Dansları Topluluğu, Kazakistan'dan Murager, Letonya'dan Uguntina, Kırgızistan'dan Ulybka, Ukrayna'dan Svitanok ve Gürcistan'dan Lile isimli halk dansları grupları katıldı.

Renkli gösteri

Çok sayıda vatandaşın izlediği etkinlikte, dans grupları rengarenk kıyafetleriyle geleneksel halk danslarını sergiledi. Konuk gruplar, müzikleri, kültürel zenginlikleri ve sahne performanslarıyla izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Festivalin sonunda tüm katılımcılar, ellerinde Türk bayraklarıyla sahneye çıkarak hep birlikte İzmir Marşı'nı seslendirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Uluslararası Dans Festivali Renkli Gösterilere Sahne Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Uluslararası Dans Festivali Renkli Gösterilere Sahne Oldu - Son Dakika
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