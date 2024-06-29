Antalya'da Uluslararası Dans Festivali Renkli Gösterilere Sahne Oldu

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Olbia Kent Meydanı'nda Uluslararası Antalya Dans Festivali düzenledi. Festivale katılan 6 ülkeden 200 dansçı renkli kostümleri ve halk dansları performanslarıyla unutulmaz bir gösteri sundu.

Büyükşehir Belediyesi ve Fomged Youth Club iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Antalya Dans Festivali, Konyaaltı Olbia Kent Meydanı'nda gerçekleştirildi. Festivale, Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Halk Dansları Topluluğu, Kazakistan'dan Murager, Letonya'dan Uguntina, Kırgızistan'dan Ulybka, Ukrayna'dan Svitanok ve Gürcistan'dan Lile isimli halk dansları grupları katıldı.

Renkli gösteri

Çok sayıda vatandaşın izlediği etkinlikte, dans grupları rengarenk kıyafetleriyle geleneksel halk danslarını sergiledi. Konuk gruplar, müzikleri, kültürel zenginlikleri ve sahne performanslarıyla izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Festivalin sonunda tüm katılımcılar, ellerinde Türk bayraklarıyla sahneye çıkarak hep birlikte İzmir Marşı'nı seslendirdi.