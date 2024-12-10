Antalya'da Uluslararası Kozmetik Kongresi

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Kozmetik Üreticileri ve Araştırma Derneğince (KÜAD) organize edilen 8. Uluslararası Kozmetik Kongresi, 16 Aralık'ta Antalya'da başlayacak.

KÜAD Kongre Başkanı Fuat Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, yerli ve yabancı sektör profesyonellerinin Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde bir araya geleceğini belirtti.

Kongrede kozmetik konusunda alanında uzman kişiler tarafından paneller yapılacağını aktaran Arslan, kongre fuaye alanında oluşturulacak özel bölümde kozmetik sektörüne dair son teknolojilerin sergileneceğini bildirdi.

Kongrenin her yıl daha geniş katılımlı gerçekleştirildiğini anlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Bu yıl workshop salonlarında, doğanın büyüsüyle harmanlanan kokular, kokunu keşfet atölyeleri, duyusal hikayeler, kozmetik ve tatların buluşması, sürdürülebilir hayata merhaba, biyoteknolojik dönüşüm ve doğal aktifler, bitki kök hücrelerinin ve eksozomların sinerjik etkileri gibi çok yönlü ve eğlenceli etkinlikler düzenlenecek. Kozmetik firmaları çevresel bir bilinç ile atıklarını azaltarak, karbon ayak izini sıfırlamak adına yoğun çalışmalar yürütüyor. Bu bilincin bir yansıması olarak geri dönüşüm ve ileri dönüşüm kozmetik sektörünün bir parçası halini almaya başladı. Bu kapsamda kongrede düzenlenecek Upcycle Proje Yarışması ile bu bilince dikkat çekilecek ve katılımcılarla birlikte kozmetik atıklarından geri dönüştürülen ürünlerin değerlendirmesi yapılacak."

Arslan, kongrenin zengin içeriyle 18 Aralık'a kadar devam edeceğini belirtti.