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Antalya'da üniversite öğrencilerine KADES eğitimi verildi

Antalya'nın Serik ilçesinde Serik Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda kalan üniversite öğrencilerine Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında eğitim verildi. Eğitimde, KADES uygulaması tanıtıldı, çalışma biçimi anlatıldı ve evlilik öncesi eğitim ile kadına karşı şiddetin önlenmesi kanunu hakkında bilgi verildi. Eğitimin ardından öğrencilere karanfil ve KADES broşürleri dağıtıldı.

Antalya\'da üniversite öğrencilerine KADES eğitimi verildi
05.01.2024 - 13:12,
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Antalya'nın Serik ilçesinde Serik Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Serik İlçe Emniyet Müdürlüğünce Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda kalan üniversite öğrencilerine Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında eğitim verildi.

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli Psikolog ve Sosyal Çalışmacılar ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile içi ve Kadına Karşı Şiddeti Önleme Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen eğitimde, KADES uygulaması tanıtıldı, uygulamanın çalışma biçimi anlatıldı. Evlilik öncesi eğitim ve 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu kapsamında bilgi verildi.

Eğitimin ardından öğrencilere karanfil ve KADES broşürleri dağıtıldı.

Kaynak: AA
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