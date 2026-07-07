Antalya'da Usulsüz Civciv Taşıma! - Son Dakika
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Antalya'da Usulsüz Civciv Taşıma!

07.07.2026 13:08
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Antalya Terminali'nde mevzuata aykırı 700 civciv ele geçirildi, firmaya ceza kesildi.

ANTALYA Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gerçekleştirilen denetimlerde, Bursa'dan otobüsle usulsüz şekilde taşınarak getirilen yaklaşık 700 hindi ve tavuk civcivi bulundu. Mevzuata aykırı taşıma yapan otobüs firmasına cezai işlem uygulanırken, civcivlere el konuldu.

Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Büyükşehir Belediyesi zabıta ve güvenlik görevlilerince yapılan kontrollerde, Bursa'dan otobüsle gönderilen ve mevzuata aykırı taşındığı belirlenen 700 civciv tespit edildi. Civcivlerin orijin bilgilerinin belirsiz olması ve kuş gribi gibi salgın hastalık risklerine karşı alınan tedbirler kapsamında, Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Yapılan incelemeler sonucunda, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde taşıyıcı otobüs firmasına cezai işlem uygulandı.

CİVCİVLERE EL KONULDU

Yapılan denetimlerle ilgili bilgi veren Antalya Büyükşehir Belediyesi Terminal Zabıta Amiri Mustafa Kaya, "Sabah saatlerinde terminalde gerçekleştirdiğimiz denetimlerde, kolilerin içinde hindi ve tavuk civcivi ele geçirildi. Bunun üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bilgi verdik" diye konuştu. Kaya, ilgili otobüs firmasına cezai işlem uygulandığını belirterek, denetimlerin insan sağlığı ve gıda güvenliği açısından aralıksız sürdürüleceğini vurguladı. Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince civcivlere el konuldu.

Haber- kamera: ANTALYA, -

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Antalya, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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