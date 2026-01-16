Düden Balık Çarşısı, Antalyalıları Uygun Fiyatlı Taze Deniz Ürünleri ile Buluşturuyor - Son Dakika
Düden Balık Çarşısı, Antalyalıları Uygun Fiyatlı Taze Deniz Ürünleri ile Buluşturuyor

16.01.2026 13:14  Güncelleme: 14:10
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği Düden Balık Çarşısı, 12.00-22.00 saatleri arasında hijyenik ve uygun fiyatlı balık hizmeti sunarak, haftada 400-1000 arası ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Müşteriler, taze deniz ürünleriyle doyurucu seçenekler bulabiliyor.

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi EKDAĞ Düden Balık Çarşısı, sosyal belediyecilik anlayışıyla Antalyalılara uygun fiyatlı, hijyenik ve güvenilir balık hizmeti sunmaya devam ediyor. Hafta içi günlük 400 ile 600 kişi, hafta sonu 750 ile bin kişi arasında misafir ağırlayan Düden Balık Çarşısı, pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü 12.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi EKDAĞ A.Ş. tarafından işleten Düden Balık Çarşısı, uygun fiyatı, kaliteli ürün ve güler yüzlü hizmetiyle yoğun ilgi görüyor. Haftanın 3 günü sabahın erken saatlerinde Antalya Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirilen mezatta, kalite kontrolden geçen deniz ürünleri satın alınıyor ve tesise getiriliyor. Güvenli bir ortamda muhafaza edilen balıklar hem satışa hazır hale getiriliyor hem de müşterilerin damak zevkine uygun şekilde hazırlanıp servis ediliyor.

Tesis yoğun ilgi görüyor

Mercandan çupraya, levrekten palamuda, mezgitten hamsiye kadar birçok balık çeşidi bulunan Düden Balık Çarşısı'nda; kalamar, karides, ahtapot, sarımsaklı ekmek ve tatlı çeşitleri gibi çok sayıda farklı ürün de yer alıyor. Hijyenik koşullarda pişirilen deniz ürünleri, deneyimli personel tarafından vatandaşlara servis ediliyor. Piyasa koşullarının altında sunulan fiyatlar ile Antalyalılar, sağlıklı ve dengeli beslenme fırsatı buluyor. Düden Balık Çarşısı, özellikle aileler, emekliler ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Menüler, hem doyurucu hem de besleyici olacak şekilde hazırlanırken, her yaştan vatandaşın rahatlıkla tercih edebileceği seçenekler sunuluyor. Hafta içi günlük 400 ile 600 kişi, hafta sonu 750 ile bin kişi arasında misafir ağırlayan Düden Balık Çarşısı, pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü 12.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Ekdağ A.Ş. de sosyal tesisler müdürü olarak görev yapan Mehmet Şahin; Düden Balık Çarşısı'nda tek hedeflerinin haftanın 6 günü ziyaret eden tüm vatandaşlara mevsiminde, uygun ve taze balık hizmeti vermek olduğunu söyleyerek, "Tüm Antalya halkını tesisimize bekleriz" dedi.

Tesisten faydalanan vatandaşlar hizmetten memnun

Tesisten yararlanan vatandaşlar ise düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Sencer Karasu: "Lüks olarak adledilen restoranlarla karşılaştırdığımız zaman lezzet olarak inanın en ufak bir farkı yok. Aksine burada her zaman en taze ve en lezzetli ürünleri bulabiliyoruz. Fiyat, performans olarak da burası çok iyi. Yeri zaten herhalde Antalya'nın en güzel yerlerinden bir tanesi. Her zaman çok havadar, temiz ve çok sayıda personelle hizmet veriyor olmasından dolayı çok memnunuz."

-Billur Yılmaz: "Özellikle taze balık olması farklılık yaratıyor. Mekan çok geniş, çalışanlar çok güler yüzlü ve ekonomik tabi ki. Onun için çok seviyoruz. Genelde levrek tercih ediyoruz ama bugün kefali çok beğendik. Bir sürü başka çeşitte var insanların ulaşabileceği. Temizletip eve de götürebiliyoruz."

-Nusret Ercan: "Burada içimiz çok rahat, balık çeşitliliği çok fazla. Bir de gözünüzün önünde tartılması, fiyatlandırılması son derece güvenli. Bir sosyal tesis olmasına rağmen lüks restoranlardan farkı yok."

Kaynak: ANKA

