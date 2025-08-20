Antalya'da Uyuşturucu Operasyonları: 16 Tutuklama - Son Dakika
Antalya'da Uyuşturucu Operasyonları: 16 Tutuklama

20.08.2025 16:23
Son bir haftada Antalya'da düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı, 16'sı tutuklandı.

Antalya'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüphelilerden 16'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan 17 olayda 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan 130 olayda 135 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Uyuşturucu suçlarından arandığı belirlenen 8 kişi yakalanırken, bu kişilerden 6'sı cezaevine teslim edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu 202 gram esrar, 62 gram sentetik uyuşturucu, 17 bin 369 sentetik ecza hap, 29 gram kokain, 12 kök kenevir bitkisi, 7 gram eroin, yaklaşık 40 bin 750 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4) ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar döviz ve Türk lirasına da el konuldu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da Uyuşturucu Operasyonları: 16 Tutuklama - Son Dakika

