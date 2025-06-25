Antalya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Tutuklama

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 18 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu ticareti yapan veya kullananlara yönelik son bir hafta içerisinde çalışma yapıldı.

Operasyonda, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan 26 olayda, 32 şüpheli yakalanırken bunlardan 18'i tutuklandı.

"Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak" suçundan 103 olayda ise 109 şüpheli yakalandı.

Aranan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda uyuşturucu suçlarından aranması olan 10 şüpheliden 5'i cezaevine teslim edildi.

Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında da 229 katılımcıya eğitim verildi.

Çalışmalarda, 15 kilo 26 gram eroin, 6 kilo 643 gram esrar, 669 gram kokain, yaklaşık 283 bin 422 kullanımlık sentetik kannabinoid, 84 sentetik ecza, 69 gram metamfetamin, 8 gram skunk, 4 kök kenevir bitkisi, 5 hassas terazi, 2 tabanca, 57 adet fişek ve bir miktar paraya el konuldu.