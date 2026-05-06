Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu satışı yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adreste yapılan aramada 2 kilo 580 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
İkametteki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?