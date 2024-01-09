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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir kişi tutuklandı. Sarısu Mahallesi'nde yapılan baskında, 1 kilogram keten tohumu, 140 kök kenevir, bir miktar esrar ve çeşitli uyuşturucu madde imalatında kullanılan ekipmanlar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Antalya\'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
09.01.2024 - 15:03,
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarısu Mahallesi'nde bir kişinin ikametinde uyuşturucu madde imal ettiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese yapılan baskında, yaklaşık 1 kilogram keten tohumu, 140 kök kenevir, bir miktar esrar, 4 hassas terazi, 6 çadır, 22 nemlendirici, 6 konvektör, 6 klima, 3 ısı ölçer ve 8 bitki yetiştirme lambası ele geçirildi.

Operasyonda, yabancı uyruklu şüpheli K.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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