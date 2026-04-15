Antalya'da Vektörle Mücadele Devam Ediyor
Antalya'da Vektörle Mücadele Devam Ediyor

15.04.2026 13:36
Antalya, sivrisinek ve diğer zararlılarla mücadele için ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, çevre ve insan sağlığını tehdit eden sivrisinek, karasinek, hamamböceği, pire ve kemirgenlere karşı vektörle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçelerde vektörle mücadele çalışmaları yapıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından onaylanmış ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış biyosidal ürünlerin kullanıldığı çalışmalarda, hastalık taşıyıcı canlıların çevre ve insan sağlığını tehdit etmeyecek seviyede kontrol altında tutulması hedefleniyor.

Belediye ekipleri, sivrisinek larvası ve uçkun mücadelesi kapsamında rögarlar, menholler, yağmur suyu ızgaraları, inşaat boşlukları, fosseptikler ve atıl durumdaki lastikler gibi riskli alanlarda ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

İklim değişikliğine bağlı yağış rejimlerindeki belirsizlikler nedeniyle yaşam alanlarında bulunan lastik, bidon, varil, saksı ve benzeri materyallerde yağmur suyu birikmesi, sivrisinekler için yeni üreme alanları oluşturabiliyor. Bu nedenle vatandaşların açık alanlarda su birikmesine neden olabilecek konulara karşı dikkatli olması gerekiyor.

Kaynak: AA

